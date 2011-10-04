Оснований для обвала цен на сахар нет - зампредседателя Винницкой ОГА

Оснований для обвала цен на сахар нет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

«Вряд ли. Те, кто сегодня системно работает на сахарном рынке - они останутся. Случайные игроки на рынке сахара достаточно быстро его покидают », - ответил И.МОВЧАН на вопрос относительно возможных рисков в виде обвала цен на сахар в связи с ожидаемым высоким объемом производства сахара в Винницкой области в этом году.

Первый заместитель председателя Винницкой ОГА сообщил, что сейчас в области уже работает 12 сахарных заводов. «Сейчас в области уже работает 12 сахарных заводов, и мы ожидаем, что в ближайшее время начнет работу еще один - Красносельский в Бершадском районе, который не был запущен из-за конфликтной ситуации с владельцем и арендатором предприятия. Насколько мне известно, сейчас конфликтующие стороны уже начинают находить общий язык и, возможно в ближайшие дни он заработает. Ведь его остановка несет риски потери сырьевой зоны для завода, причем на завод уже было завезено свыше 20 тысяч тонн сахарной свеклы», - добавил И. МОВЧАН.

Как сообщал УНИАН, аграрии Винницкой области по состоянию на 29 сентября накопали первый миллион тонн сахарной свеклы.

В сезоне сахароварения 2011 года в Винницкой области вести переработку сахарной свеклы будут 13 заводов. Предусматривается накопать около 3 млн. тонн свеклы и выработать 350 тыс. тонн сахара.