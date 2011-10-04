В Украине в 2013 году пройдет 43-й Всемирный пчеловодческий конгресс

Украина получила право на проведение осенью 2013 года 43-го Всемирного пчеловодческого конгресса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители украинской делегации Организационного комитета, которые вернулись из г. Буэнос Айрес (Аргентина), где с 21 по 27 сентября проходил 42-ой Всемирный пчеловодческий конгресс.

В целом 42-ой Конгресс Апимондии посетило более 8,5 тыс. участников, из которых 3 тыс. зарегистрировались как полные делегаты. Так, на конгрессе присутствовали представители 70 пчеловодческих ассоциаций из 48 стран.

Как сообщил координатор по коммуникации Организационного комитета Юрий РИФЯК. научная конференция 42-го Конгресса Апимондии, которая проходила под лозунгом «К стабильному пчеловодству, которое стимулирует развитие», собрала рекордное количество заявок - более 1 тысячи.

25 сентября, во время торжественной церемонии закрытия 42-го Международного пчеловодческого конгресса, президент Апимондии Жиль РАТИЯ вручил президенту Организационного комитета Татьяне ВАСИЛЬКОВСКОЙ колар президента Конгресса Апимондии, который имеет 42 пластины с выгравированными местами и датами проведения всех предыдущих конгрессов.

Как сообщила Т.ВАСИЛЬКОВСКАЯ, основным заданием украинской делегации на 42-ом Конгрессе Апимондии был старт кампании по международному продвижению следующего 43-го Конгресса, который пройдет в Украине. С первого дня Конгресса на украинском стенде проходили переговоры и встречи.

Т.ВАСИЛЬКОВСКАЯ отмечает большое количество тех, кто решил заранее зарезервировать стенды на ApiEXPO-2013, которая будет проходить в рамках работы 43-го Конгресса Апимондии. Результаты предварительного резервирования свидетельствуют, что в Киеве следует ожидать делегации из Польши, Китая, России, Дании, Турции, Кореи и других стран.

Как сообщила административный координатор Организационного комитета Мария РИФЯК, уже сейчас ведется активная работа по подготовке проведения 43-го Конгресса Апимондии. Так, в рамках работы Конгресса планируется создание музея мирового пчеловодства. Также для ознакомления молодого поколения с пчеловодством планируется реализация проекта «Апимондия для детей». Кроме того, запланированы широкие культурная и туристическая программы.

Т.ВАСИЛЬКОВСКАЯ отметила, что на сегодня реализация данного проекта имеет поддержку со стороны Президента Украины, Кабинета министров Украины, а также Министерства аграрной политики.

«Мы взяли на себя обязательство провести в Украине Конгресс Апимондии в 2013 году, мы полны сил, энергии, знаний, возможностей, патриотизма. С такой поддержкой власти, я думаю, что нам эта задача по плечу и мы ее выполним. Этот проект принесет Украине очень хорошие дивиденды», - отметила Т.ВАСИЛЬКОВСКАЯ.