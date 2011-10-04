Фермеры требуют продлить мораторий на куплю-продажу земель - обращение

Фермеры требуют продлить мораторий на куплю-продажу земель.

Об этом идет речь в их обращении к народным депутатам Украины, которое озвучила на заседании парламента народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

В обращении сказано, что «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины» решила начать пикетирование ВР с 3 октября этого года. Среди требований – продление моратория на куплю-продажу земель. Они также требуют не поддерживать правительственный законопроект, который касается земельного вопроса. По ее словам, одним из требований является принятие проекта постановления № 9055 о всеукраинском референдуме относительно проведения земельной реформы. Кроме того, фермеры настаивают на необходимости отмены экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.