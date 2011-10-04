"Хлеб Инвестбуд" экспортировал в июле-сентябре 450 тыс. тонн зерна

Компания "Хлеб Инвестбуд", подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), выполняя заключенные внешнеэкономические контракты, экспортировала на протяжении июля-сентября т.г. на внешние рынки около 450 тыс. тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

По мнению специалистов компании, это минимально возможный результат, учитывая условия налогообложения экспорта и ситуацию на мировых рынках.

Кроме того, компания за июль-сентябрь 2011 года закупила на внутреннем рынке по споту 3 млн. тонн зерновых. Генеральный директор компании «Хлеб Инвестбуд» Роберт БРОВДИ отметил, что на финишной стадии находится программа форвардных закупок зерна для Аграрного фонда. В данное время в рамках третьего, завершающего этапа этой программы аграриями уже поставлено 720 тыс. тонн, за которые осуществлена оплата в полном объеме.

Кроме этого, по словам Р.БРОВДИ, в рамках осуществления проекта собственного коммерческого форварда, компанией "Хлеб Инвестбуд" законтрактовано 500 тыс. тонн кукурузы, которая по мере сбора урожая начала поступать от сельхозпроизводителей на сертифицированные элеваторы.

Отмечается, что в целом в 2011/2012 маркетинговом году в планах торгового подразделения ГПЗКУ - закупка на внутреннем рынке до 7 млн. тонн зерновых, из которых 5 млн. тонн должно быть поставлено на экспорт, свыше 1,5 млн. тонн - для переработки в готовую продукцию на предприятиях ГПЗКУ.

Справка УНИАН. Компания “Хлеб Инвестбуд” является структурным подразделением Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, выступая главным контрагентом государства в операциях по зерновым культурам. Акционерами компании являются как государство, так и частные инвесторы.