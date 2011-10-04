Королевская требует продлить мораторий на куплю–продажу земли

«Мы требуем продлить мораторий на куплю – продажу сельхозземель до тех пор, пока не будут законодательно обеспечены права крестьян, фермеров и собственников-граждан Украины». Об этом народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, выступая на митинге протеста, организованном фермерами Украины перед парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам депутата, фермеров под стены ВР «привела боль и волнение за судьбу родной земли, которую власть хочет отнять. Отнять последнее, что осталось у вас и ваших детей. Но власть не имеет права начинать свою земельную реформу без согласия людей, которые на ней работают. Без вашего согласия!».

«Продажа земли в условиях кризисного состояния Украины напоминает действия алкоголика, который, чтобы купить очередную бутылку водки, выносит все из квартиры», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, обращаясь к фермерам.

По ее мнению, чиновники больше не способны управлять экономикой рыночными методами. «Как только власти не хватает денег – она начинает обирать своих граждан. И лихорадочно пытается заткнуть дыры в бюджете. Предпринимателей разорили, пенсионеров обобрали. Теперь пытаются разорить фермеров и заставить их продать землю за бесценок. Для этого правительство искусственно с помощью пошлин и налогов ограничивает экспорт зерна. В результате, экспорт из Украины практически прекратился. Чиновники имеют четкую установку: зерно сгниет, но не уйдет заграницу», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что при такой политике до конца года убытки аграриев составят 17 млрд. гривень. «Это деньги, которые можно было пустить на новую технику, качественные семена, модернизацию, животноводство. Вместо этого нас ожидает кризис в агропромышленном комплексе и снижение будущих урожаев. Украинские черноземы – это самая стабильная валюта на ближайшие 20 лет. Власть намеревается продать ее, чтобы чиновники могли обогатиться и рассчитаться со своими долгами», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады огласила основные требования аграриев к правительству. «Мы требуем продлить мораторий на куплю-продажу сельхозземель до того момента, пока не будут законодательно обеспечены права крестьян, фермеров и собственников-граждан Украины. Также мы требуем отменить существующие, не вводить новые заградительные экспортные пошлины на зерновые и восстановить НДС. Наша цель - провести не чиновничью, а народную земельную реформу. Как продавать землю должны решать те, кто ее обрабатывает. Сегодня, в кризис, землю продавать нельзя», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат сообщила, что 3 октября 2011 г. она зарегистрировала в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения" (№9238), который до проведения и установления результатов Всеукраинского референдума относительно купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения запрещает любые операции по отчуждению земельных участков.