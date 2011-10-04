Кабмин планирует увеличить поддержку АПК в 2012 году на 11% - до 40 млрд. грн.

На поддержку агропромышленного комплекса Украины в 2012 году правительство планирует направить 39,9 млрд. грн., что на 3,9 млрд. грн., или на 10,8%, больше плана 2011 года и на 11,9 млрд. грн., или на 42,5%, больше факта 2010 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, с целью предоставления возможности Аграрному фонду активно влиять на ценовую ситуацию и укрепления продовольственной безопасности государства, в проекте бюджета 2012 года предусмотрены кредиты в сумме 7 млрд. 200,0 млн. грн. Для формирования цивилизованного аграрного рынка проектом бюджета на следующий год предусмотрено значительное увеличение государственной поддержки строительства оптовых рынков сельхозпродукции. На данные цели планируется выделить 200,0 млн. грн., что на 190,0 млн. грн. больше, чем в 2011 году.

Наиболее эффективной формой государственной поддержки агропромышленного комплекса считается удешевление процентной ставки по привлеченным кредитным ресурсам в АПК. Поэтому в проекте Государственного бюджета 2012 года на это выделено 820 млн. грн.

Расходы бюджета на поддержку садоводства, виноградарства и хмелеводства запланированы в сумме 1 млрд. 075,0 млн. гривен, что на 60% больше, чем в 2011 году, а прямые расходы бюджета на поддержку интенсивных форм производства в растениеводстве планируются в сумме 120,0 млн. грн ., из которых: 50,0 млн. грн. - возмещение стоимости строительства теплиц, 70,0 млн. грн. - компенсация стоимости электроэнергии, использованной для полива на орошаемых землях.

Также в проекте бюджета на 2012 год на поддержку отрасли животноводства предусмотрены прямые расходы в объеме 1 млрд. 257,0 млн. грн., из них 700,0 млн. грн. - на стимулирование строительства современных животноводческих комплексов путем частичного возмещения их стоимости, 262,0 млн. грн. - на предоставление бюджетной дотации животноводству, 75,0 млн. грн. - на селекцию в животноводстве и птицеводстве.

Для формирования рынка земли, утверждения земель сельскохозяйственного назначения как основы ипотечного кредитования предусмотрено направить 566,9 млн. грн.