Сезонный дефицит продовольствия Украине не угрожает, утверждает Азаров
11:44, 05 октября 2011Агро
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Сезонный дефицит продовольствия Украине не угрожает.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 5 октября, премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета министров Украины.
«Сезонный дефицит нам не угрожает при условии нормальной работы сельхозпроизводителей», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он подчеркнул, что в Украине достаточно хранилищ для продовольствия, чтобы не допустить его дефицита.
Как сообщал УНИАН, сегодня Н. АЗАРОВ также поручил профильным министерствам разработать долгосрочную продовольственную стратегию страны.
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