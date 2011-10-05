Сезонный дефицит продовольствия Украине не угрожает, утверждает Азаров

Сезонный дефицит продовольствия Украине не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 5 октября, премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета министров Украины.

«Сезонный дефицит нам не угрожает при условии нормальной работы сельхозпроизводителей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в Украине достаточно хранилищ для продовольствия, чтобы не допустить его дефицита.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н. АЗАРОВ также поручил профильным министерствам разработать долгосрочную продовольственную стратегию страны.