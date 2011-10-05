АМК выявил нарушения при проверке качества украинского вина

Антимонопольный комитет выявил нарушения при проверке качества вина украинского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый заместитель главы АМК Рафаэль КУЗЬМИН.

По его словам, в конце июля в комитет поступило обращение относительно низкого качества вина в Украине.

По этому факту комитет начал рассмотрение дела. В частности, была назначена экспертиза при участии специалистов Минагропрода, Государственной налоговой администрации, Госинспекции по защите прав потребителей, «Укрвинпрома».

В рамках расследования было приобретено 103 образца винной продукции в крупных торговых сетях, из них 73 образца от 23 отечественных производителей и 30 образцов иностранных производителей (Молдова, Грузия, Италия, Испания, Чили, Германия, Франция, Венгрия).

Как отметил глава Центральной отраслевой дегустационной комиссии «Укрвинпрома» Эдуард МИХАЙЛЯНЦ, для проверки брались вина первых 23 предприятий из списка предприятий, которые за 8 месяцев занимались разливом вина.

«Закупали самые дешевые, так как на этом уровне самые большие фальсификации», - отметил он.

В частности, стоимость одной бутылки или упаковки – тетрапака составляла 25-35 грн.

«Из 73 отобранных образцов отечественного производства – 22 забраковано», - отметил Э.МИХАЙЛЯНЦ.

Как он подчеркнул, это очень большой процент. Среди причин брака - добавление ароматических веществ, посторонние тона, специфическая вкусовая гамма и пр.

«Из 30 импортных вин ни одно не забраковано, 1-2 были на грани», - отметил он.

Как добавил Р.КУЗЬМИН, теперь АМК при участии экспертов будет проводить лабораторные исследования вин. Исследования планируется провести в ближайшие 1-1,5 месяца.

«Лабораторные исследования нам покажут, что туда добавляется и пригодно ли оно к употреблению, и как оно сказывается на здоровье… Если дегустационные результаты совпадут с лабораторными исследованиями, что, например, это вино пить нельзя, мы будем применять все меры, чтобы это извлекать из торговых сетей», - подчеркнул Р.КУЗЬМИН.

Он также отметил, что в будущем АМК планирует аналогичные проверки более дорогих сортов вин, а также водочной, коньячной продукции.