Sintal Agriculture планирует увеличить площадь сельхозземель до 200 тыс. га

Сельскохозяйственная компания Sintal Agriculture (Харьков) до конца 2012 года намерена увеличить площади арендуемых сельскохозяйственных земель на 33%, или 50 тыс. га - до 200 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор компании Вадим МОГИЛА сообщил на пресс-конференции.

«Мы планируем увеличение на 50-70 тыс. га», - сказал он.

При этом В.МОГИЛА не стал уточнять месторасположение земель.

Справка УНИАН. Компания Sintal Agriculture была основана как научная компания в 1992 году. В 2000 году, после приобретения сахарных заводов, стала настоящим игроком на сельскохозяйственном рынке.

В настоящее время Sintal владеет двумя сахарными заводами, обеспечивающими производство 30 тыс. тонн сахара.

В управлении компании находятся более 100 тыс. га плодородных сельскохозяйственных земель в Харьковской и Херсонской областях, которые используются для выращивания пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя, сахарной свеклы, гречихи, сои, гороха и других культур.