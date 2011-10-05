Россия установила абсолютный рекорд по экспорту зерна

Москва. Со времени отмены запрета на экспорт зерновых РФ эскортировала рекордное количество зерна в объеме 10 млн. тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил первый вице-премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ на пресс-конференции в Москве.

«На сегодняшний день экспортировано 9,9 млн. тонн. С учетом сегодняшнего дня это будет 10 млн. тонн. Это абсолютный рекорд за последние 20 лет», - сказал он.

По его словам, по итогам сельскохозяйственного года есть возможность экспортировать порядка 23 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в РФ с 15 августа 2010 года по 1 июля 2011 года действовал запрет на экспорт зерновых. В частности, запрет был установлен на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.