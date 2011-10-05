Урожай зерновых позволит России восстановить позиции на мировом рынке – Путин

Москва. Урожай зерновых в размере 95 млн. тонн позволит России восстановить свои позиции на мировом рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании президиума правительства России.

«По текущим оценкам, всего в этом году будет собрано около 95 млн. тонн зерновых, из них 60 млн. – это пшеница, и это на 18 млн. тонн больше урожая 2010 года», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это значит, что Россия с серьёзным запасом обеспечит свои внутренние потребности, сформирует необходимые резервы, в том числе переходные резервы, на следующий год, а также восстановит полностью свои позиции на мировом рынке.

Он также сообщил, что на сегодня сбор зерновых в России составил 90 млн. тонн, что на 30 млн. тонн больше, чем на ту же дату прошлого года, причём убрано 88% площадей. Резерв для увеличения урожая до сих пор сохраняется, добавил он.

В то же время российский премьер отметил, что главным ориентиром для сельхозпроизводителей должны оставаться потребности российского рынка, его сбалансированность, в том числе и ценовая.

«На продажу за рубеж должны пойти только излишки зерна. Исходя из этой логики правительство будет восстанавливать такую систему поддержки, которая обеспечила бы нашим производителям их прежние позиции на мировых рынках», - сказал он.

В.ПУТИН также сообщил, что в РФ отмечаются рекордные цифры по таким культурам, как подсолнечник, соя и рапс. Например, подсолнечника будет собрано на четверть больше, чем в 2010 году, – около 8 млн. т. Существенно превысит прошлогодние значения урожай картофеля и овощей, отметил премьер.