Вьетнам предлагает Украине создавать СП по производству сельхоз- и морепродуктов

Вьетнам предлагает Украине создавать совместные предприятия по производству сельскохозяйственных и морепродуктов, в частности, по выращиванию пангасиуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан ЗУНГ на совместном брифинге с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ после совместной встречи.

«Мы считаем необходимым развитие сотрудничества между предпринимателями двух стран и создание совместных предприятий по производству нашей сельхозпродукции, в том числе и по выращиванию пангасиуса», - сказал премьер-министр Вьетнама.

Он отметил, что эта рыба поставляется Вьетнамом более чем в 20 стран, и уже популярна в Украине.