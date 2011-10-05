Президент уточнил функции Госземагентства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №965 от 5 октября 2011 года уточнил функции Государственного агентства земельных ресурсов по государственной регистрации земельных участков.

Документом, размещенным на сайте Президента, вносятся изменения в Положение о Госземагентстве, согласно которым ведомство осуществляет государственную регистрацию земельных участков и ограничений в их использовании.

При этом ранее ведомство занималось также и государственной регистрацией права собственности, права пользования земельными участками (сервитут), права постоянного пользования земельными участками, договоров аренды земельных участков, права пользования участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), права застройки земельного участка (суперфиций).

Указ вступает в силу с 1 января 2012 года.