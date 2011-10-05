Москва. Россия начала экспортировать сахар.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании президиума правительства России.

«Отличные прогнозы по сбору сахарной свёклы, именно отличные прогнозы. Рассчитываем, что урожай будет на уровне 40 млн. т, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Мы никогда раньше на подобные цифры по этому виду культур не выходили», - сказал В.ПУТИН.

«Более того, Россия впервые стала экспортировать сахар: уже поставлено иностранным потребителям около 50 тыс. т», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложило правительству продлить до конца 2020 года изъятие сахара из режима свободной торговли с Украиной, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2012 года.