Польская хозяйственная палата начала реализацию проекта «Агрогород» в Луганской области

Польская хозяйственная палата начала реализацию инвестиционного проекта парка «Агрогород» стоимостью 300 млн. евро в пос. Георгиевка (Лутугинский район Луганская область).

Как передает корреспондент УНИАН, начало реализации проекта прошло в рамках проведения II Международного инвестиционного форума, который сегодня 5 октября начал работу в Луганске.

«Мы считаем, что Луганщина способна в разы увеличить свои сельскохозяйственные мощности, но для этого нужно создать среду, чтобы сельхозпроизводители могли получить информацию, знали, где им хранить продукцию, где покупать сельхозтехнику. Сегодня в пос. Георгиевка мы вместе с польскими партнерами заложили первый камень, символизирующий начало реализации украинско-польского инвестиционного проекта «Агрогород». Реализация проекта не только даст мощный импульс для развития овощеводческой отрасли Луганщины, но и привлечет инвестиции в регион», – заявил председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК.

По словам губернатора, для реализации проекта «Агрогород» облсовет выделил 300 га земли. На одной площадке будут располагаться предприятия по хранению, переработке овощей, производству сельхозпродукции, торговые площади Варшавской товарной биржи, где луганские фермеры смогут продавать свой товар в Польшу. Кроме того, там расположится учебный центр для фермеров.

Член президиума Польской хозяйственной палаты Тадеуш НАМЕДЫНСКИ отметил, что Польша намерена не просто создать на территории Луганской области материально-техническую базу для развития овощеводства, но и обеспечить ее высокопрофессиональными специалистами из числа луганских студентов.

«Успешность этого проекта даст старт приходу зарубежных инвестиций в Луганскую область. Сметная стоимость проекта составляет порядка 300 млн. евро. На его базе будут работать около 30 малых проектов», – подчеркнул Т. НАМЕДЫНСКИ.

Также он выразил твердую уверенность, что реализация проекта позволит не только Луганской области, но и Украине существенно подняться в международном инвестиционном рейтинге.

О желании участвовать проекте «Агрогород» уже заявили около 50 польских компаний

Меморандум о реализации проекта «Агрогород» был подписан в ноябре 2010 года в ходе I Луганского инвестиционного форума. Проект включен Республикой Польша в свою правительственную программу и в проект Восточного партнерства ЕС. Для Польши он является самым крупным в Восточной Европе.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в Луганске открылся II Международный инвестиционный форум, работа которого продлится до 7 октября. В форуме принимают участие представители бизнес-кругов из 17 зарубежных стран и 110 компаний.

Украину на форуме представляют 230 участников, Луганская область планирует презентовать 38 бизнес-проектов в сфере энергосберегающих технологий, сельского хозяйства, машиностроения.