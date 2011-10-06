В Киеве 7-8 октября состоится 16 сельскохозяйственных ярмарок

В Киеве 7 и 8 октября состоятся 16 сельскохозяйственных ярмарок.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

7 октября (пятница) ярмарки можно будет посетить:

- в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;

- в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 1;

- в Днепровском районе на просп. Ватутина, 12;

- в Подольском районе на просп. Правды, 5-11;

- в Соломенском районе на ул. Козицкого;

8 октября (суббота) ярмарки состоятся:

- в Голосеевском районе на ул. Паньковской, 18-20;

- в Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- в Деснянском районе на ул. Лискивской (в пределах ул. Радунской и Милославской);

- в Днепровском районе на ул. Малышка, 5-15/1;

- в Оболонском районе на пр. Оболонском, 23-43;

- в Печерском районе на ул. Заднепровского;

- в Подольском районе на пр. Московском, 5;

- в Святошинском районе на ул. Семашко, 21;

- в Соломенском районе на ул. Пулюя, 5;

- в Шевченковском районе на ул. Воровского, 1-7.

На ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены разнообразные продукты питания почти со всех регионов Украины. По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.