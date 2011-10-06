В Киеве 7-8 октября состоится 16 сельскохозяйственных ярмарок
В Киеве 7 и 8 октября состоятся 16 сельскохозяйственных ярмарок.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
7 октября (пятница) ярмарки можно будет посетить:
- в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;
- в Деснянском районе на ул. Электротехнической, 1;
- в Днепровском районе на просп. Ватутина, 12;
- в Подольском районе на просп. Правды, 5-11;
- в Соломенском районе на ул. Козицкого;
8 октября (суббота) ярмарки состоятся:
- в Голосеевском районе на ул. Паньковской, 18-20;
- в Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе на ул. Лискивской (в пределах ул. Радунской и Милославской);
- в Днепровском районе на ул. Малышка, 5-15/1;
- в Оболонском районе на пр. Оболонском, 23-43;
- в Печерском районе на ул. Заднепровского;
- в Подольском районе на пр. Московском, 5;
- в Святошинском районе на ул. Семашко, 21;
- в Соломенском районе на ул. Пулюя, 5;
- в Шевченковском районе на ул. Воровского, 1-7.
На ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены разнообразные продукты питания почти со всех регионов Украины. По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.