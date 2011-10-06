Минагропрод создал рабочую группу по завершению земельной реформы
12:04, 06 октября 2011Агро
0
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало рабочую группу, которая будет работать над законопроектом «О рынке земель» и над завершением земельной реформы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно сообщению, такое решение было принято по итогам встречи министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА с сельхозпроизводителями и частными землевладельцами со всех областей Украины 4 октября.
«Создайте группу из нескольких человек, с сегодняшнего дня я предоставляю вам кабинет и хочу видеть, чтобы пять человек ежедневно работали совместно с нами, пока мы не завершим земельную реформу», - сказал Н. ПРИСЯЖНЮК.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter