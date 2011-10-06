Минагропрод создал рабочую группу по завершению земельной реформы

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало рабочую группу, которая будет работать над законопроектом «О рынке земель» и над завершением земельной реформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, такое решение было принято по итогам встречи министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА с сельхозпроизводителями и частными землевладельцами со всех областей Украины 4 октября.

«Создайте группу из нескольких человек, с сегодняшнего дня я предоставляю вам кабинет и хочу видеть, чтобы пять человек ежедневно работали совместно с нами, пока мы не завершим земельную реформу», - сказал Н. ПРИСЯЖНЮК.