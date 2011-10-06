Аграрии Тернопольской области завершили уборку гречихи

Аграрии Тернопольской области завершили уборку урожая гречихи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития, в целом собранно 11 тыс. т зерна.

Средняя урожайность составила 10,1 ц/га, что на 2,1 ц/га, или 26% больше, по сравнению с прошлым годом. Как объяснили в отделе организации производства сельхозпродукции, рост урожайности обусловлен благоприятными погодными условиями, поскольку в прошлом году во время цветения гречихи была засуха.

Как сообщал УНИАН, в этом году посевные площади гречихи в Тернопольской области были увеличены более чем вдвое.

В июне председатель обладминистрации Валентин ХОПТЯН заявил, что ввиду увеличения посевной площади, область из нового урожая будет готова обеспечить гречихой еще две области, которая не имеет опыта посева этой культуры, и где нет условий для ее выращивания.

Годовая потребность Тернопольской области в гречихе составляет 2,4 тыс. тонн.