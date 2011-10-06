Гендиректором HarvEast Holding назначен Саймон Чернявский

Акционеры группы СКМ и группы «Смарт-Холдинг» назначили генеральным директором сельскохозяйственного холдинга HarvEast Holding Саймона ЧЕРНЯВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, на позиции генерального директора 41-летний британец будет отвечать за операционную и коммерческую деятельность холдинга, а также участвовать в определении стратегии его дальнейшего развития.

При этом Дмитрий СКОРНЯКОВ, ранее исполнявший обязанности генерального директора HarvEast, продолжит свою работу в компании в должности заместителя генерального директора и будет отвечать за финансовое и правовое обеспечение деятельности холдинга и его репутационный капитал.

По словам директора по развитию аграрного направления бизнеса группы СКМ Сергея ЗУЗАКА, ближайшие задачи С.ЧЕРНЯВСКОГО в должности генерального директора HarvEast – завершение реструктуризации активов и внедрение оптимальной операционной структуры холдинга.

До вступления в новую должность С.ЧЕРНЯВСКИЙ занимал должность первого заместителя директора компании «РоАгро» (Украина), работал на различных управленческих должностях в сфере товаров массового потребления, a с 2006 по 2009 год занимал должность заместителя директора по производству сельскохозяйственной компании Black Earth Farming (Россия).

Справка УНИАН. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Процесс передачи активов холдингу завершится осенью 2011 года. Общий банк обрабатываемой земли составит около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов. Первая публичная презентация стратегии холдинга планируется в середине 2012 года.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».