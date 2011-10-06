На выходные обещают похолодание до 4-10°, в Карпатах – дожди со снегом

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей Украине на 8-10 октября.

Как сообщили УНИАН в УкрГМЦ, 8-10 октября ожидается изменение погодных условий: на большей части территории страны пройдут дожди, ночью 8 октября в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом, 9-10 октября в южной части, центральных областях и на севере Левобережья сильные дожди, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха, начиная с западных областей, снизится на 4-10°.