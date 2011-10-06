Клюев: Украина должна обеспечивать АПК собственной техникой

Украина должна обеспечивать отечественную сельскохозяйственную отрасль техникой собственного производства.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в интервью газете «Урядовий кур’єр».

«Очень важно активнее развивать внутреннюю инфраструктуру - от элеваторов и портовых мощностей до овощехранилищ и оптовых рынков. Впервые планируется использование механизмов государственно-частного партнерства для реализации соответствующих проектов, которые существенно расширяют потенциал отечественного агросектора», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он заметил, что для достижения запланированных результатов необходимо улучшить уровень технологической оснащенности отечественного сельского хозяйства, поскольку в последнее время обеспеченность отечественных аграрных предприятий техникой недостаточная, а ее уровень часто не отвечает современным требованиям.

Так, за последние 10 лет, отметил А.КЛЮЕВ, парк зерноуборочных комбайнов и тракторов всех марок из-за физической изношенности сократился вдвое, а парк кормоуборочных комбайнов - на 70%. В целом же обеспечение аграрных предприятий сельхозмашинами сегодня составляет от 45% до 80% технологической потребности.

«Мы можем достигнуть достаточного уровня конкурентоспособности отечественной экономики и выйти на желаемую траекторию роста только, если во всех отраслях будем стимулировать развитие отечественного производства высокотехнологичной продукции. И сельскохозяйственное машиностроение - яркий пример, где мы обязаны возрождать собственное производство на новых технологических принципах», - отметил первый вице-премьер.

А.КЛЮЕВ сообщил, что Минэкономразвития вместе с другими министерствами и ведомствами дорабатывает законопроект об освобождении от НДС и ввозной пошлины импорта технологий и оборудования для реконструкции и модернизации отечественных предприятий сельхозмашиностроения.

«Покупайте лучшее оборудование и производите эти комплектующие сами! А государство создаст для этого все условия. В результате мы ждем повышения качества техники отечественного производства», - подчеркнул первый заместитель главы правительства.

Он отметил, что также сейчас обсуждается несколько идей относительно регулирования импорта.

«Мы действительно сегодня обращаемся к крупнейшим мировым корпорациям: создавайте производства именно в Украине. А украинское правительство гарантирует максимальное внимание каждому инвестпроекту. Большинство комплектующих должно производиться внутри нашей страны. Нам нужны новые технологии, новые налоги, новые рабочие места», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.