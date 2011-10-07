В Атлантике сформировался ураган "Филипп". Скорость уже достигает 144 км/ч

Ураган "Филипп"сформировался в Атлантическом океане, сообщает в пятницу Национальный центр предупреждения об ураганах США (National Hurricane Center, NHC).

Еще в четверг "Филипп" был тропическим штормом, однако за прошедшие сутки циклон набрал силу до первой категории по шкале Саффира-Симпсона из пяти возможных. По данным метеорологов, скорость порывов ветра, сопровождающего ураган, достигает 144 километров в час.

Ураган находится в 685 километрах к юго-востоку от Бермудских островов. В настоящее время циклон не представляет угрозы, так как движется в западном направлении от побережья Северной Америки со скоростью 20 километров в час.

Для ураганов Атлантического бассейна существуют шесть алфавитных перечней - каждый из 21 имени. Цикл использования перечней составляет шесть лет. В случае, если ураган особенно разрушителен, имя, присвоенное ему, вычеркивается из перечня и заменяется другим. Так, имя "Катрина" навсегда вычеркнуто из списка метеорологов, передает РИА Новости.