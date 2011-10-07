Москва. Россия намерена экспортировать 200 тыс. тонн сахара.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК сказала на XIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2011».

«Россия впервые стала экспортером сахара. Поставки уже составили 50 тыс. тонн. Прогноз экспорта – до 200 тыс. тонн», - сказала Е.СКРЫННИК.

По ее словам, будет получен рекордный урожай сахарной свеклы – до 40 млн. тонн

Е.СКРЫННИК также отметила, что прогнозируется рекордный урожай подсолнечника – 8 млн. тонн (+ 24% к 2009 году). Объем производства сои достигнет исторического максимума – более 1 млн. 450 тыс. тонн. Также рекордный урожай ожидается по рапсу – около 1 млн. 100 тыс. тонн.

По ее словам, в сентябре зафиксирован исторический максимум ежемесячных экспортных поставок зерна – 3 млн. 800 тыс. тонн. Экспорт подсолнечного масла увеличится на 25% - до 500 тыс. тонн.

В целом по итогам года прирост валовой продукции сельского хозяйства составит более 10%, в том числе животноводческой продукции - 5%.