Верховная Рада отменила экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу
12:48, 07 октября 2011Агро
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Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 272 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.
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