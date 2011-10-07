ГПЗКУ намерена в 2012 году увеличить парк комбайнов в 4 раза, зерновозов – в 5 раз

ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) намерена в 2012 году увеличить парк комбайнов в 4 раза – до 2 тыс. штук, зерновозов – в 5 раз, до 1,5 тыс. штук.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Игорь ФИЛИПЕНКО газете «Голос Украины» от 7 октября 2011 года.

«На следующий год у нас будет уже не пятьсот комбайнов и триста зерновозов, а две тысячи комбайнов и полторы тысячи зерновозов. В 2014 году, по нашим планам, эти цифры составят 7200 и 5000 машин соответственно», - сказал И.ФИЛИПЕНКО.

По его словам, спрос на услуги по уборке урожая очень высокий. Так, будучи одним из лидеров производства зерновых, Украина имеет самую низкую в мире обеспеченность зерноуборочной техникой – не более 40% от потребности. А 78% комбайнового парка находится за пределами амортизационного и экономически целесообразного срока эксплуатации. При этом почти две трети от этого парка составляют машины типа «СК-5-НИВА», эффективность использования которых равна нулю или отрицательная.

И.ФИЛИПЕНКО отметил, что ГПЗКУ избрала интенсивный путь развития своего уборочного парка - когда комбайны сконцентрированы в едином предприятии и работают по всей Украине, координируясь из высокотехнологичного центра управления. В этом случае для решения проблемы потерь урожая компании достаточно приобрести 7,2 тыс. машин в течение 4-х лет и потратить на это 8,9 млрд. грн.

«Реализуя интенсивный путь, мы инициируем сборку комбайнов, зерновозов и прочей сельхозтехники на Украине – с постоянным увеличением локализации производства, – тем самым стимулируя отечественное машиностроение и создавая огромное количество новых рабочих мест – как в полях, так и на заводах», - сказал И.ФИЛИПЕНКО.

По его словам, предлагаемый вариант пополнения парка дешевле и эффективнее, комбайны окупаются уже за 4 года.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины" (ГПЗКУ) в августе 2010 года. При этом были ликвидированы 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины».

Кабинет министров Украины своим постановлением от 6 июня 2011 г. принял решение реорганизовать ГПЗКУ в государственное публичное акционерное общество. Уставный капитал предприятия формируется путем передачи ему целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия.

На сегодня корпорация – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства – до экспорта. ГПЗКУ – это производитель, переработчик, покупатель, экспортер и партнер сельхозпроизводителей.