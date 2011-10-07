ГПЗКУ против экспортных пошлин на зерно и за возмещение НДС при закупке у производителя

ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация» считает нецелесообразным введение экспортных пошлин на зерно.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Игорь ФИЛИПЕНКО газете «Голос Украины» от 7 октября 2011 года.

«Мы и сами, как и организации сельхозпроизводителей, не одобряли введения пошлин. Они более или менее эффективны, когда гибко привязаны к ценовой конъюнктуре, - сказал И.ФИЛИПЕНКО. - Наше мнение, что это даст короткий финансовый эффект для бюджета, но негативно отразится на производителе, поскольку для последнего закупочная цена зерна будет снижена трейдером именно на размер пошлины. Трейдеры не понесут убытков, недополучит прибыль крестьянин».

Кроме этого, в ГПЗКУ также считают целесообразным возвращение к системе возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), которая действовала до июля 2011 года, при которой экспортер-зернотрейдер возмещал НДС в случае, когда товар куплен непосредственно у сельхозпроизводителя.

«Это прозрачно для государства и для экспортера – возмещение проходит по реальному товару с подлинными приходными документами. Кроме того, такой механизм исключает гипертрофированную составляющую посредников на рынке зерна, которых у нас насчитывается уже более пяти тысяч. Сам же сельхозпроизводитель получает максимальную цену продаваемой продукции и в полной мере реализует государственную дотацию в виде использования денежных средств НДС», - сказал И.ФИЛИПЕНКО.

Напомним, согласно Налоговому Кодексу с 1 июля 2011 г. возмещение НДС при экспорте зерна не осуществляется.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон, которым упраздняется экспортная пошлина на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.