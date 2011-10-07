Динамику инфляции в сентябре определяли цены на фрукты и овощи - эксперт

Динамику инфляции в Украине в сентябре, которая оказалась рекордно низкой как для этого месяца, определяли цены на фрукты и овощи, которые продолжили снижаться на фоне высокого урожая.

Так прокомментировала УНИАН данные по инфляции за сентябрь главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

В частности, по ее словам, цены на овощи в сентябре упали еще на 12% м/м после снижения на 26% в августе, в результате падение в годовом выражении составило 40%. При этом, сказала Е.БЕЛАН, замедление годовой инфляции также было спровоцировано эффектом высокой базы сравнения – в сентябре 2010 г. потребительские цены подскочили на 2,9% за месяц.

Таким образом, отмечает эксперт, замедление темпов потребительской инфляции объясняется, в основном, факторами со стороны предложения. Со стороны спроса потребление домашних хозяйств по-прежнему остается высоким, сохраняя уровень базовой инфляции, по оценке Е.БЕЛАН, в пределах 8-9% г/г. Однако, как считает экономист, из-за ожидаемого замедления роста отечественной экономики на фоне ухудшения внешнего спроса темпы роста доходов и потребления населения также замедлятся. Это, по словам Е.БЕЛАН, наряду с высоким урожаем сельскохозяйственных культур и падением мировых цен на продовольствие, означает, что по результатам года показатель инфляции останется ниже 10%. "Однако, мы пока не пересматриваем наш прогноз инфляции на конец года, который сейчас составляет 10,5% г/г, ожидая прояснения ситуации с повышением тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое, как мы ожидаем, может произойти после проведения газовых переговоров между Россией и Украиной в середине октября", - отметила экономист.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2011 г. по сравнению с августом 2011 года составила 0,1%, против декабря 2010 года – 4,2%. Согласно сообщению Госстата, показатель инфляции в сентябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2010 года составил 5,9%, в январе-сентябре 2011 против аналогичного периода 2010 года – 9%.