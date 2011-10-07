АМК оштрафовал 5 компаний за сговор на столичном рынке муки

Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал 5 компаний на 544 тыс. грн. за сговор на столичном рынке муки для хлебопечения.

Об этом говорится в сообщении Комитета, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, АМК установил, что участники рынка сговорились относительно обеспечения мукой хлебопекарских предприятий ПАО «Киевхлеб».

Так, к началу августа 2010 года снабжение мукой происходило по следующей схеме: Частное акционерное общество «Киевмлын» перерабатывало зерно, которое закупало у субъектов хозяйственности, в частности, у ООО «Хлеб столицы», на муку и отгружало ее хлебопекарским предприятиям ПАО «Киевхлеб». Но, в последствии, предприятия изменили схему, что стало причиной закупки муки по завышенным ценам.

В частности, «Киевмлын», при наличии заключенных с ООО «Хлеб столицы» договоров на снабжение зерна безосновательно уменьшил объемы снабжения мукой предприятий ПАО «Киевхлеб» с 50% до 7,5% от общей месячной потребности.

В то же время, в апреле 2010 года ПАО «Киевхлеб» начало закупать муку в объеме около 75% от общей потребности у ООО «Торговый дом «Антарис». А на протяжении мая-августа 2010 года ООО «Агропромышленная группа «Юг» осуществило поставку почти 90% муки. При этом разница в отпускных ценах на тонну муки некоторых операторов рынка и определенных компаний составляла в среднем 23% для муки высшего сорта и 30% - для муки первого сорта.

«Вышеуказанные действия предприятий создали условия для ограничения доступа на столичный рынок реализации муки для хлебопечения других поставщиков», - говорится в сообщении.

За совершенное нарушение ПАО «Киевхлеб», ЧАО «Киевмлын», ООО «Хлеб столицы» оштрафовано каждое на 136 тыс. грн, ООО «Торговый дом «Антарис» и ООО «Агропромышленная группа «Юг» - каждое на 68 тыс. грн.

По информации АМК, нарушения прекращены.