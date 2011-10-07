В УСПП надеются, что Президент подпишет закон об отмене пошлин на пшеницу и кукурузу

Промышленники и предприниматели Украины поддерживает отмену Верховной Радой экспортных пошлин на пшеницу и кукурузу, и надеются, что Президент подпишет соответствующий законопроект.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

«С удовольствием констатируем, что обращение УСПП, многих аграрных ассоциаций к высшему руководству государства с просьбой как можно быстрее отменить экспортные пошлины на зерновые культуры было учтено в принятом парламенте законе», - отметил президент УСПП, народный депутат Анатолий КИНАХ.

«Надеемся, что Президент страны безотлагательно подпишет данный закон, поддержит наши усилия по недопустимости ручного управления АПК, внедрения экономически необоснованных мероприятий по регулированию экспорта зерновых», - отметил он.

В УСПП подчеркивают, что прекращение с 1 июля 2011 года возмещения НДС экспортерам зерновых и технических культур и введение экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу существенно затормозило развитие отрасли, привело к серьезным убыткам аграриев.

«Нынешняя отмена экспортной пошлины на пшеницу и кукурузу позволит исправить состояние дел, аккумулировать средства на проведение осенней посевной, привлечь финансовый ресурс в последующее производство, вернуть утраченные позиции на внешнем рынке зерна», - отметили в УСПП.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 октября приняла Закон «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур».

Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.