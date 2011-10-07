Профильный комитет предложит механизмы компенсации потерь от отмены пошлины на зерно - Хомутынник

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК заявляет, что комитет совместно с Министерством финансов проанализирует экономические потери бюджета от отмены экспортной пошлины на зерно и кукурузу и на следующей пленарной неделе предложит эффективные механизмы компенсации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Мы пошли на отмену экспортной пошлины на пшеницу и кукурузу, чтобы поддержать отечественных сельхозпроизводителей с целью повышения конкурентоспособности их продукции на мировых рынках, увеличения объемов производства и, как следствие, увеличения рабочих мест и содействия притоку инвестиций в данную отрасль экономики», - сказал он.

Кроме того, по словам В.ХОМУТЫННИКА, данный шаг позволит минимизировать убытки украинских аграриев в связи с ситуацией, вызванной снижением цен на зерновые культуры в мире.

По мнению парламентария, отмена экспортных пошлин на отдельные зерновые культуры приведет к росту закупочных цен на внутреннем рынке, аграрии получат дополнительные ресурсы для развития.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур», которым предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не менее, чем 23 евро за одну тонну.

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действовала экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.

В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.

28 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК высказал обеспокоенность тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически вдвое ниже ожидаемого уровня.

4 октября, около полутора тысячи аграриев пикетировали Кабинет министров Украины с требованием отменить пошлины на экспорт зерновых культур и «закончить эксперименты над сельским хозяйством».

5 октября премьер-министр Николай АЗАРОВ на заседании Кабмина заявил, что правительство в ближайшее время определит оптимальный вариант по дальнейшему развитию ситуации с экспортом зерна.