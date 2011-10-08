Завтра в Украине будет облачная с прояснениями погода, ожидаются дожди

В воскресенье, 9 октября, в Украине, согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Пройдут дожди, в западных областях небольшие, днем в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях местами сильные дожди. Температура ночью 5-10° (на западе 2-7° тепла), днем 9-14°, в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях до 19°.

В Карпатах ожидается небольшой мокрый снег, ночью заморозки 0-3°, температура днем 2-7° тепла. Только в Крыму, Приазовье, восточных, Днепропетровской областях переменная облачность, без существенных осадков; температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

Ветер в Украине будет преобладать северный и северо-восточный (на юге и востоке преимущественно юго-восточный), 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, днем местами сильный. Температура по области ночью 5-10°, днем 9-14°. По городу Киеву температура ночью 7-9°, днем 9-11°.

8 октября температура воды в Черном и Азовском морях 16-19°, в Днепре возле Киева 14°.