"Зоря Подолья" планирует увеличить производство сахара на 70%

Продовольственная компания "Зоря Подолья", входящая в состав концерна "Укрпроминвест", в 2011 году планирует увеличить производство сахара на 71,64%, или на 33,391 тыс. тонн, по сравнению с 2010 годом - до 80 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор концерна "Укрпроминвест" Алексей ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что в 2011 году "Зоря Подолья" осуществит уборку сахарной свеклы с 12 тыс. га, при этом планируется накопать 650-680 тыс. тонн сахарной свеклы. «Соответствующие объемы позволят полностью обеспечить Гайсинский сахзавод (входит в состав компании "Зоря Подолья" - УНИАН) собственным сырьем», - сказал А.ПОРОШЕНКО.

Он также сообщил, что в 2011 году на Гайсинском сахарном заводе была произведена частичная реконструкция мощностей, что позволило увеличить производственную мощность завода на 24%, или на 1,2 тыс. тонн, - до 6,2 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки.

Справка УНИАН. Гайсинский сахарный завод (Винницкая область) входит в состав ООО «ПК «Зоря Подолья», которая является структурой «Укрпроминвеста».

В 2010 году завод переработал 419,091 тыс. тонны сахарной свеклы и выработал 46723 тонны сахара-песка.

В состав Продовольственной компании "Зоря Подолья", кроме Гайсинского сахзавода, входят 11 агроформирований в Гайсинском, Тепликском районах Винницкой области и 1 - в Христиновском районе Черкасской области, которые обрабатывают около 42 тыс. га сельскохозяйственных угодий.