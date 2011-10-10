ЕС разработает программу помощи винодельческой отрасли Украины

В ноябре начнется разработка программы предоставления технической помощи со стороны Европейского Союза винодельческой отрасли Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент Украинского бюро винограда и вина Иван ПЛАЧКОВ, ссылаясь на слова главы Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ.

В частности, по словам И.ПЛАЧКОВА, 1-2 октября с. г. главы дипломатических миссий ряда стран Европейского Союза и Великобритании по приглашению президента Украинского бюро винограда и вина посетили ведущий винодельческий регион Украины - Бессарабию.

В состав делегации входили: Ж. М. ТЕЙШЕЙРА, посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР, посол Греции в Украине Георгиос ГЕОРГУНТЗОС, Полномочный министр Посольства Республики Болгария в Украине Пламен БУНЗИН и консул Польши в Украине Богуслав ГЕРТРУДА.

Как рассказал президент Украинского бюро винограда и вина, европейские дипломаты, которые посетили местные винодельни и смогли по достоинству оценить отменное качество продукции предприятий, которые входят в Украинское бюро винограда и вина, - винодельни «Вина Гулиевых», Промышленно-торговой компании «Шабо», ознакомились с экспозицией Центра культуры вина «Шабо».

По словам И.ПЛАЧКОВА, «дипломаты открыли для себя новую винодельческую страну. Их отзывы свидетельствовали о том, что украинские вина им – винным гурманам, пришлись по-душе».

При этом гости указали на проблемы, которые, на их взгляд, существенно тормозят развитие украинской винодельческой отрасли - нерешенность земельного вопроса, бюрократизм во власти и неопределенная инвестиционная политика. Особо европейцы отметили ситуацию по обязательной оплате производителями лицензий на оптовую торговлю в размере 500 тыс. грн. Для небольших производителей, выпускающих до 100 тыс. бутылок вина в год, такая плата ложится непомерным бременем на цену их продукции и попросту убивает авторское, европейское по характеру виноделие, не позволяет развить имеющийся огромный потенциал украинской винодельческой отрасли, считает И.ПЛАЧКОВ.

По его словам, дипломаты отметили, что в их странах повышение культуры потребления вина оказалось весьма эффективным инструментом борьбы с алкоголизмом, а высокое развитие виноделия - признаком цивилизованности государства.

В связи с этим, отметил И.ПЛАЧКОВ, по результатам визита Ж.М.ТЕЙШЕЙРА сообщил о том, что в ноябре начнется разработка программы предоставления технической помощи со стороны Европейского Союза винодельческой отрасли Украины. При этом он подчеркнул необходимость обязательного участия Украинского бюро винограда и вина в разработке этой программы. Ведь именно производители знают реальные проблемы отрасли непосредственно изнутри.