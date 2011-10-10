В Херсонской области в сентябре больше всего подорожали яйца и масло

В Херсонской области в сентябре текущего года по сравнению с августом больше всего подорожали яйца, сливочное масло и молоко, а подешевели – сахар, овощи и фрукты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, на потребительском рынке региона в сентябре текущего года по сравнению с августовскими показателями цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом снизились на 0,6%.

Больше всего подешевел сахар (на 10,7%), овощи (9,6%), фрукты (2,3%).

В частности, среди овощей помидоры подешевели на 17,2%, картофель – на 15%, лук – на 21,9%, морковь – на 12,1%, свекла – на 10,8%, капуста – на 13,2%, огурцы – на 6,8%.

Среди фруктов виноград подешевел на 43,3%, яблоки – на 8,4%.

Также на 1,8% подешевели хлебопродукты.

В то же время больше всего повысились цены на яйца (8,2%), морепродукты - (на 6,2%) мясо и мясопродукты (1,3%), масло сливочное (3%), масло подсолнечное (1,9%). Также на 2,9% подорожало молоко.

На 1,6% подорожали алкогольные напитки и табачные изделия за счет подорожания алкоголя (на 3%). Безалкогольные напитки подорожали на 2,5%.

Цены в транспортной сфере выросли на 0,2% вследствие подорожания топлива и масла (на 0,5%).

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, выросли на 0,2% за счет повышения стоимости проживания в общежитиях (на 6,3%) и роста стоимости материалов для содержания и ремонта жилья (1,6%).

Повышение цен в сфере здравоохранения на 1,1% вызвано ростом цен на консультативные услуги (на 4,3%) и диагностические услуги (на 2,4%).

Снижение цен в сфере образования на 1% связано со снижением платы в высших учебных заведениях на 9%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в сентябре 2011 года в Херсонской области составлял 99,9%, с начала года – 104,5.