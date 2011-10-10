В Кировоградской области подорожали яйца

В Кировоградской области в сентябре 2011 года наиболее существенно подорожали яйца (на 13,8%), подешевели продукты переработки зерновых культур (на 19,7%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В целом, по сравнению с предыдущим месяцем в области в сентябре 2011 года на 1,5-13,8% подорожали подсолнечное масло, мясо и мясопродукты, сыр, творог, сметана, сливки, молоко, кисломолочная продукция, масло, животные жиры, яйца.

На 13,6% подешевели овощи: картофель – на 24,3%, лук – на 23,9%, морковь – на 18,8%, свекла – на 11,5%, капуста – на 3,7%, перец – на 3,6%. Кроме того, подешевели сахар и фрукты на 10,2% и 5,9% соответственно.

Цены на алкогольные напитки увеличились на 1,3%.

Стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива повысилась на 0,1%. Повышение цен в сфере охраны здоровья на 0,3% произошло, в основном, за счет подорожания фармацевтической продукции и амбулаторных услуг на 0,8%.

В сфере транспорта тарифы выросли на 0,2%, за счет подорожания стоимости перевозок автомобильным пассажирским транспортом на 0,1%, горюче-смазочных материалов на 0,3%.

В сентябре 2011 года повысилась оплата за обучение в заведениях среднего (на 3,3%) и высшего (на 6,7%) образования.

В целом, в сентябре 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен в Кировоградской области составил 99,9%, с начала года – 103,2%.