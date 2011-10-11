В Черниговской области в сентябре больше всего подешевели овощи, крупы и сахар

В Черниговской области в сентябре 2011 г. больше всего подешевели овощи, крупы и сахар, а подорожали – яйца, хлеб и мясо.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

В сентябре 2011 года на потребительском рынке области цены на продукты питания и напитки снизились на 1,6%. Больше всего (на 20,1%) подешевели овощи (в том числе картофель – на 43%, лук – на 35,1%, морковь – на 28,5%, капуста – на 20,1%, свекла – на 17,7%), продукты переработки зерновых (на 17,1%) и сахар (на 15,6%). Кроме того, рис снизился в цене на 3,1%, фрукты – на 2,2%.

В то же время, яйца стали дороже на 12,3%; хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, масло сливочное, животные жиры, безалкогольные напитки, сыры, кисломолочная продукция и молоко подорожали на 0,4-2,2%.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 0,5% связан с подорожанием алкогольных напитков на 0,8% и табачных изделий на 0,1%.

Подорожание услуг образования на 1,9% состоялось за счет повышения платы за учебу в заведениях среднего и высшего образования.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в сентябре 2011 года в Черниговской области составил 99,2%, с начала года – 104,2%.