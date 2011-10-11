В Беларуси с начала года инфляция составила 74,5%

Минск. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в сентябре 2011 по отношению к декабрю 2010 года вырос на 74,5%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила пресс-служба Национального статистического комитета Беларуси.

По отношению к августу цены выросли на 13,6%, к сентябрю 2010 года – на 79,6%.

Цены на продовольственные товары в сентябре 2011 года по сравнению с августом 2011 года выросли на 18,6%, по сравнению с декабрем 2010 года – на 84,2%.

Так, в сентябре более всего подорожали яйца – на 31,2%, табачные изделия – на 30,8%, мясо и птица – на 26,5%, овощи – на 25,5%, алкогольные напитки – на 24,9%, колбасные изделия и копчености – на 22,5%, рыба и морепродукты – на 17,6%, консервы рыбные – на 11,6%, молоко и молочные продукты – на 15,8%, сыры – на 13%, масло животное – на 20,3%, сахар – на 19,9%.

Масло растительное подорожало на 12,3%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 10,1%, мука пшеничная – на 13,4%, кондитерские изделия – на 11,9%, чай – на 8,2%, фрукты – на 13,7%, макаронные изделия – на 3,7%, крупы – на 5,4%.

При этом цены на картофель снизились на 11,3%.

«Индекс цен на непродовольственные товары в сентябре 2011 года по сравнению августом 2011 года вырос на 10,5%, с декабрем 2010 года – на 86,4%. В сентябре по сравнению с августом подорожали бытовые электроприборы – на 14,9%, медикаменты – на 14,8%, мебель – на 14,7%, швейные изделия – на 13,9%, обувь – на 12,8%, посуда – на 13,2%, парфюмерно-косметические товары – на 10,4%, велосипеды и мотоциклы – на 10,1%, стройматериалы – на 11,8%, письменные принадлежности – на 7,3%, синтетические моющие средства – на 7,4%, бензин – на 3,1%», - говорится в сообщении Национального статистического комитета Беларуси.

Также сообщается, что цены и тарифы на платные услуги населению в сентябре т.г. по сравнению с августом выросли в Бераруси на 5%, с декабрем 2010 года – на 33,8%. Значительнее всего подорожали услуги городского пассажирского транспорта – на 6,3%, воздушного – на 50,3%, пригородного автомобильного – на 5%, междугороднего автомобильного – на 4,1%.

Также в сентябре по сравнению с августом выросли цены на услуги высшего образования – на 16,5%, медицинские услуги – на 6,5%, услуги театров – на 10,8%, концертных залов и санаторно-оздоровительные услуги – на 3,8%, также на туристические услуги – на 3,6%, услуги дошкольных учреждений – на 3,3%, жилищно-коммунальные услуги – на 2,9%, в том числе на водоснабжение – на 8,5%, техобслуживание – на 10%.

При этом не изменились цены на электро- и газоснабжение, услуги внутриреспубликанского и пригородного железнодорожного сообщения.

На 11,9% в Беларуси в сентябре снизились цены на услуги железнодорожного международного сообщения.