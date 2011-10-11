Завтра на востоке и в Крыму ожидаются дожди, температура по Украине – от 1 до 20°

12 октября в Украине будет облачно с прояснениями. В восточных областях, Крыму и Приазовье ожидаются дожди, утром и днем - местами сильные дожди, местами грозы; температура ночью - 9-14°, на побережье морей - до 17°, днем - 15-20°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории - небольшой дождь, лишь ночью в центральных, Одесской, Николаевской и большинстве северных областей без осадков; температура ночью - 7-12° тепла, днем - 10-15°; в Карпатах ночью - 1-6° тепла, днем - 5-10°.

Ветер в Украине преимущественно западный, 9-14 м/с, в западных, восточных областях и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 9-14 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 10-15°.

В г. Киеве облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 9-14 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 13-15°.