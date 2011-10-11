«Славутич» начал процесс переименования в Carlsberg Ukraine

Компания «Славутич», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, начала процесс переименования в Carlsberg Ukraine.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, смена названия является завершающим этапом интеграции предприятия в международную группу Carlsberg.

Планируется, что в 2012 году завершится процесс юридической смены наименования компании.

Напомним, что интеграция компании «Славутич» в международную группу Carlsberg началась в апреле 2008 года. Тогда состоялась сделка между датской компанией Carlsberg Group и голландской группой Heineken по покупке бизнеса британской компании Scottish & Newcastle (S&N). Согласно договору 50% акций Baltic Beverages Holding, принадлежащих раньше S&N, отошли к Carlsberg Group, владельцу остальной части активов BBH. В результате компания «Славутич», которая являлась частью BBH, вошла в Carlsberg Group.

Справка УНИАН. Собственником компании Carlsberg Ukraine является Carlsberg - одна из ведущих пивоваренных групп в мире. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в г.Запорожье, г.Киеве и г.Львове. В портфель Carlsberg Group в Украине входят пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», Tuborg, «Балтика», Carlsberg, Holsten, Corona, Negra Modelo, «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», Top Tea, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp.

Как сообщает AC Nielsen, по итогам июня 2011 Carlsberg Ukraine занимает позицию №2 на рынке пива Украины с долей 30,4% в натуральном выражении. В сегменте кваса компания занимает 34,4% рынка в натуральном выражении.



Киев. 11 октября. УНИАН. Компания «Славутич», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, начала процесс переименования в Carlsberg Ukraine.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, смена названия является завершающим этапом интеграции предприятия в международную группу Carlsberg.

Планируется, что в 2012 году завершится процесс юридической смены наименования компании.

Напомним, что интеграция компании «Славутич» в международную группу Carlsberg началась в апреле 2008 года. Тогда состоялась сделка между датской компанией Carlsberg Group и голландской группой Heineken по покупке бизнеса британской компании Scottish & Newcastle (S&N). Согласно договору 50% акций Baltic Beverages Holding, принадлежащих раньше S&N, отошли к Carlsberg Group, владельцу остальной части активов BBH. В результате компания «Славутич», которая являлась частью BBH, вошла в Carlsberg Group.

Справка УНИАН. Собственником компании Carlsberg Ukraine является Carlsberg - одна из ведущих пивоваренных групп в мире. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в г.Запорожье, г.Киеве и г.Львове. В портфель Carlsberg Group в Украине входят пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», Tuborg, «Балтика», Carlsberg, Holsten, Corona, Negra Modelo, «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», Top Tea, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp.

Как сообщает AC Nielsen, по итогам июня 2011 Carlsberg Ukraine занимает позицию №2 на рынке пива Украины с долей 30,4% в натуральном выражении. В сегменте кваса компания занимает 34,4% рынка в натуральном выражении