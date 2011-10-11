На региональные программы в сфере земельных отношений выделено почти 94 млн. грн.

На региональные программы по использованию и охране земель и другие программы в сфере земельных отношений с начала текущего года выделено почти 94 млн. грн. (9,6% от предусмотренного финансирования).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Как указывается в сообщении, программы утверждены почти во всех регионах Украины, кроме Черкасской и Черновицкой областей.

Решение советов о выделении средств на выполнение программ на этот год приняты только в 17 регионах Украины: Крыму, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях и Севастополе.

В частности, на охрану земель выделено 14,1 млн. грн. (15,1% от общей суммы выделенных средств); на инвентаризацию земель – 21,5 млн. грн. (23,4%); на размежевание земель государственной и коммунальной собственности – 5,5 млн. грн. (5,9%); на нормативную денежную оценку – 14,7 млн. грн. (15,7%); другие мероприятия – 37,9 млн. грн. (40,4%).

При этом в Днепропетровской, Львовской, Николаевской и Сумской областях с начала этого года мероприятия в соответствии с утвержденными программами вообще не финансировались.