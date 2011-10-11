«Сварог Вест Груп» в 2011 году увеличила производство зерна в 1,7 раза

Корпорация «Сварог Вест Груп» в 2011 году увеличила производство ранних зерновых культур в 1,7 раза – с 58,8 тыс. тонн (в 2010 году) до 100,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что хозяйствами корпорации намолочено 100,81 тыс. тонн, в том числе 65,07 тыс. тонн озимой пшеницы, 11,36 тыс. тонн яровой пшеницы, 3,84 тыс. тонн озимого ячменя.

Комментируя полученные результаты, председатель правления корпорации «Сварог Вест Груп» Андрей ГОРДИЙЧУК отметил, что такие результаты достигнуты «благодаря соблюдению оптимального севооборота и применению современных агротехнологий». Кроме того, компания обновила технический парк корпорации сельскохозяйственными машинами.

Справка УНИАН. Корпорация "Сварог Вест Груп" - аграрный холдинг, владеющий и управляющий активами в Хмельницкой и Черновицкой областях. Корпорация создана в 2003 году.

Основными направлениями деятельности предприятий корпорации являются: растениеводство, молочное и мясное животноводство, садоводство и овощеводство, а также хранение продукции и современные МТС.

На сегодня общая площадь земель в обработке составляет 75 тыс. га. Объем элеваторных мощностей - 120 тыс. тонн. Поголовье КРС составляет 13 тыс. голов, из них дойного стада - 4000 голов, на откорме - 6500 голов и молодняка на выращивании - 2500 голов.