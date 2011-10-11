Госземагентство создаст «черный список» землеустроительных организаций

Государственное агентство земельных ресурсов намерено создать «черный список» компаний, которые занимаются оформлением документов на право собственности на землю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, одной из существенных проблем, которая задерживает выдачу государственных актов на право собственности на землю, является большое количество ошибок, допущенных при оформлении документов. В частности, в последнее время 16 тысяч актов было возвращено на доработку землеустроительным организациям.

«Эту проблему невозможно сразу решить в государстве, но могу сказать, что такая ситуация характерна для всей страны, потому что в целом в Украине на доработку возвращаются 9 из 10 работ, которые выполняют такие фирмы», – отметил председатель Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО.

Для улучшения работы ведомство планирует создать «черный список» фирм, которые систематически допускают ошибки, чтобы в будущем не возобновлять им лицензию.

В частности, Кабмин рассматривает предложение Госземагентства о прохождении специального обучения и сдачи экзаменов в государственных вузах тех фирм, которые хотят получить лицензию на право заниматься землеустроительной деятельностью.

«Мы хотим навести порядок в этой области, чтобы те фирмы, которые получают лицензию, не только имели возможность зарабатывать деньги, но и выполняли работу профессионально», – сказал глава Госземагентства.