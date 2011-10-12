В Киеве установят более тысячи сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора

В ближайшее время на киевских улицах установят 1 тыс. 300 новых сетчатых контейнеров, функция которых заключается в обеспечении раздельного сбора бытовых отходов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора коммунального предприятия «Киевкоммунсервис» Сергея МЕЛЬНИКА.

«Сортировка бытовых отходов не только уменьшит нагрузку на полигоны, но и будет способствовать увеличению объемов использования бытовых отходов в качестве вторичного сырья в разных отраслях хозяйства», – заверил С.МЕЛЬНИК.

Как напоминают в КГГА, в настоящее время в столице внедряется двухконтейнерная технологическая схема раздельного сбора бытовых отходов. Она предусматривает разделение всех отходов на стадии их образования на две группы. В частности, речь идет об органических (влажных) отходах, способных к биологическому распаду (пищевые отходы, ветви деревьев и пр.) и обо всех других отходах (картон, бумага, текстиль, полиэтилен, пластмасса, кожа, резина и пр.), которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья и ресурсосберегающего компонента.

На сегодняшний день контейнерный парк не может обеспечить полноценное внедрение раздельного сбора бытовых отходов, даже не в связи с тем, что за последнее время количество таких контейнеров в жилищной застройке увеличилось вдвое (с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. единиц). По подсчетам коммунальных служб, потребность столицы в контейнерах для раздельного сбора составляет не менее 10 тыс. единиц.

Новые контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов будут устанавливать на контейнерных площадках не только в местах общего пользования, но и у жилых домов киевлян. Таким образом киевская власть планирует привлечь как можно большее количество населения к сортировке отходов в домашних условиях.

Часть контейнеров будет передана в учебные заведения города.