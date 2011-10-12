В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило на 12-13 октября штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погоды и просит жителей Крыма воздержаться от посещения гор и лесов в эти дни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

На полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, северо-западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду.

«При порывах ветра остерегайтесь находиться вблизи линий электропередач, старых строений и сухих деревьев. Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенности, не находитесь под отдельными деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций. В помещениях желательно не пользоваться электроприборами и телефонами. Постарайтесь избежать выездов на транспорте без необходимости», - советуют спасатели.