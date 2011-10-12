Украина запретила ввоз коней и сырья из них из Афганистана, Монголии и штата Аризона (США)

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз коней и сырья из них из Афганистана, Монголии и штата Аризона (США).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы.

Сообщается, что ввоз коней из Афганистана запрещен в связи с регистрацией на территории страны заболевания коней сапом.

Из Монголии ввоз запрещен в связи с заболеванием коней гриппом.

С территории штата Аризона (США) ввоз коней запрещен в связи с заболевание коней контагиозным метритом.