Украина запретила ввоз восприимчивых к чуме животных из Израиля

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоза из Израиля восприимчивых к чуме животных, продукции и сырья из них. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы. Согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Израиля зарегистрировано заболевание чумой мелких жвачных животных.

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