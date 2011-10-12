Украина запретила ввоз восприимчивых к чуме животных из Израиля
12:07, 12 октября 2011Агро
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Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоза из Израиля восприимчивых к чуме животных, продукции и сырья из них.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы.
Согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Израиля зарегистрировано заболевание чумой мелких жвачных животных.
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