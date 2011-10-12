ФГИУ выставит на бирже 43,66% севастопольского "Царь Хлеба"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит 16 ноября 2011 г. 43,66% госпакет акций ПАО "Царь Хлеб", сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ. Госпакет "Царь Хлеба" планируется выставить на фондовой бирже "ИННЭКС". Справка УНИАН. ПАО «Царь-Хлеб» (г. Севастополь) является основным поставщиком хлеба в Севастополе, реализует свою продукцию в других крымских городах. Балансовый убыток "Царь Хлеба" за первое полугодие 2011 г. составил 3 млн. 655 тыс. грн., кредиторская задолженность - 19 млн. 177 тыс. грн., дебиторская - 6 млн. 977 тыс. грн. Уставный капитал ПАО "Царь Хлеб" составляет 30 млн. 13 тыс. 200 грн.

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