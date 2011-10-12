Минсельхоз США увеличил прогноз производства кукурузы в Украине до 21 млн. тонн

Министерство сельского хозяйства США в своем октябрьском отчете, вышедшем сегодня, увеличило прогноз валового сбора украинской кукурузы в текущем году с 18 млн. тонн до 21 млн. тонн.

Об этом говорится в сообщении информационного центра Украинской аграрной конфедерации.

Кроме того, Минсельхоз США на 5,4 млн. тонн увеличил прогноз производства кукурузы в мире.

Что касается Украины, то прогнозы по остальным культурам остались без изменений.