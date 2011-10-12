Минсельхоз США увеличил прогноз производства кукурузы в Украине до 21 млн. тонн
18:09, 12 октября 2011Агро
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Министерство сельского хозяйства США в своем октябрьском отчете, вышедшем сегодня, увеличило прогноз валового сбора украинской кукурузы в текущем году с 18 млн. тонн до 21 млн. тонн.
Об этом говорится в сообщении информационного центра Украинской аграрной конфедерации.
Кроме того, Минсельхоз США на 5,4 млн. тонн увеличил прогноз производства кукурузы в мире.
Что касается Украины, то прогнозы по остальным культурам остались без изменений.
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