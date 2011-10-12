На инвентаризацию земель в 2012 году в госбюджете предусмотрено 340 млн. грн.

На инвентаризацию украинских земель сельскохозяйственного назначения в Государственном бюджете на 2012 год впервые предусмотрено 340 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе рабочей поездки в Кировоград для участия в семинаре по вопросам внедрения рынка земли сообщил заместитель руководителя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, полностью завершить инвентаризацию земель сельхозназначения в Украине планируют к 1 января 2015 года. К этому же сроку запланировано окончание работ по размежеванию земель частной и коммунальной собственности.

Как сообщил Н. КАЛЮЖНЫЙ, на сегодня выдано 6,5 млн. сертификатов на право владения земельным паем, около 330 тыс. украинских граждан не заявили о своих правах на получение земельного участка.

В пользовании украинцев находится 7,5 млн. гектаров земли, из них 3 млн. га – сельскохозяйственного назначения.

«За годы проведения земельной реформы около 1,3 млн. собственников паев умерли, 400 тыс. из них не успели оформить наследство на право собственности своим детям, родственникам. Эти вопросы также требуют урегулирования», - отметил Н. КАЛЮЖНЫЙ.

Заместитель руководителя Госземагентства сообщил, что из-за законодательной невозможности проведения аукционов на право аренды земельных участков государство ежегодно теряет до 5 млрд. грн. «Давно пора разработать эти правила», - подчеркнул он.

По словам Н. КАЛЮЖНОГО, после отмены моратория на продажу земли в Украине на рынок будет выставлено 10-12% всех земельных паев, или около 2,7 млн. га. «Невозможно установить цену одного гектара, все будет зависеть от рыночных факторов. Можно лишь прогнозировать, что средняя стоимость 1 гектара земли на начальных этапах не будет превышать 1 тыс. долларов», - сообщил Н. КАЛЮЖНЫЙ.