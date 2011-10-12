Новым финансовым директором «Агротона» назначена Лариса Орлова

Акционеры украинской агропромышленной компании Agroton (Луганская обл.) назначили новым финансовым директором предприятия Ларису ОРЛОВУ, работавшую ранее заместителем финдиректора.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, Орлова заменила на этом посту Андрея АНПИЛОВА.

Кроме того, акционеры ввели должность директора по связям с инвесторами, на которую назначили Маркияна СЕНЫКА.

Пресс-служба отметила, что работающая с 1999 года в компании Agroton Л.ОРЛОВА занимала должность вице-директора по финансам с 2005 года..

М.СЕНЫК, который родился в США, живет и работает в Украине с 1995 года.

В 2008-2011 годах занимал должность исполнительного директора департамента корпоративных финансов компании Kyiv-Atlantic Ukraine, занимающейся агробизнесом.

Ранее работал в компаниях Atlantic Group и Industrial Bank of Japan (сейчас Mizuho Financial Group) в Нью-Йорке.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября вице-директором Agrotonа был назначен бывший заместитель Луганского губернатора Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

Справка УНИАН. Основанная в 1992 году компания «Агротон» обрабатывает 134 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235 тыс. тонн.

55,38% фирмы принадлежит IFG directors limited, 18,46% - BNY (Nomineees) Limited.

В конце прошлого года Agroton стал публичной компанией, продав на Варшавской фондовой бирже 26,2% своих акций за примерно 50 млн. долл.