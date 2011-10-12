Новым финансовым директором «Агротона» назначена Лариса Орлова
Акционеры украинской агропромышленной компании Agroton (Луганская обл.) назначили новым финансовым директором предприятия Ларису ОРЛОВУ, работавшую ранее заместителем финдиректора.
Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, Орлова заменила на этом посту Андрея АНПИЛОВА.
Кроме того, акционеры ввели должность директора по связям с инвесторами, на которую назначили Маркияна СЕНЫКА.
Пресс-служба отметила, что работающая с 1999 года в компании Agroton Л.ОРЛОВА занимала должность вице-директора по финансам с 2005 года..
М.СЕНЫК, который родился в США, живет и работает в Украине с 1995 года.
В 2008-2011 годах занимал должность исполнительного директора департамента корпоративных финансов компании Kyiv-Atlantic Ukraine, занимающейся агробизнесом.
Ранее работал в компаниях Atlantic Group и Industrial Bank of Japan (сейчас Mizuho Financial Group) в Нью-Йорке.
Как сообщал УНИАН, 14 сентября вице-директором Agrotonа был назначен бывший заместитель Луганского губернатора Александр ОЛЬШАНСКИЙ.
Справка УНИАН. Основанная в 1992 году компания «Агротон» обрабатывает 134 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235 тыс. тонн.
55,38% фирмы принадлежит IFG directors limited, 18,46% - BNY (Nomineees) Limited.
В конце прошлого года Agroton стал публичной компанией, продав на Варшавской фондовой бирже 26,2% своих акций за примерно 50 млн. долл.